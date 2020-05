Showreel 2020 du moteur de jeux vidéo open source Godot 0PARTAGES L'équipe de développement du moteur de jeux vidéo Godot (moteur multiplateforme et open source) a publié deux nouvelles présentations montrant les créations mobiles et desktop réalisées avec le moteur :





Et les productions pour mobiles :



L'équipe de développement du moteur de jeux vidéo Godot (moteur multiplateforme et open source) a publié deux nouvelles présentations montrant les créations mobiles et desktop réalisées avec le moteur :Et les productions pour mobiles :