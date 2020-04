Découvrez Ct.js Un éditeur pour les jeux vidéo 2D 0PARTAGES 3 0 Découvrez Ct.js, un éditeur pour les jeux vidéo 2D



Ct.js est un éditeur pour créer des jeux vidéo en 2D. L'outil est disponible gratuitement pour Windows, macOS et Linux, sous licence MIT. Le code est disponible sur la



un éditeur de code intégré ;

un éditeur de niveau, supportant les tuiles ;

la gestion des collisions ;

la gestion des animations (par image ou par squelette) ;

les styles pour les interfaces ;

l'intégration de la documentation dans un volet ;

la possibilité d'utiliser son propre code JavaScript.

Le créateur cherche ici à produire un outil avec une bonne documentation et facile à utiliser.

Comme son nom l'indique, l'éditeur est développé en JavaScript et repose sur Electron pour en faire une application bureau.



