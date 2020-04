Découvrez Pixelbox.js, une moteur de jeux vidéo pour créer des jeux basés sur les tuiles

un éditeur (comprenant un éditeur de niveau, un éditeur de sprites, un éditeur de musiques (de type tracker) et d'effets sonores) ;

un bibliothèque JavaScript simple.

est un moteur de jeux vidéo offrant une panoplie d'outils permettant de créer facilement des jeux basés sur les tuiles (par exemple : Boulder Dash, Zelda Link's Awakening...). L'outil offre deux choses :Grâce à ces outils, la création de jeux vidéo est facilitée et il n'y a pas besoin de résoudre les problématiques liées au HTML 5.L'éditeur est disponible au téléchargement sur la page itch.io . Il est disponible pour Linux (AppImage), Windows et macOS et repose sur Electron.Le moteur a permis à son créateur de créer quatre jeux disponibles ici :Le code source est disponible sur GitHub sous licence MIT. Le créateur a aussi écrit un tutoriel pour débutant . De plus, vous pouvez trouver la documentation du Tracker (Pata tracker) ici