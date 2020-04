MANU Un nouveau moteur de jeux vidéo, en alpha, ne nécessitant pas de code 0PARTAGES 3 0 MANU est un nouveau moteur de jeux vidéo dont le principe est d'être intégralement visuel et de ne pas nécessiter de code. Pour l'instant, le moteur n'est qu'en alpha.



deux exemples de jeux de plateformes 3D ;

un monde en voxel.

Le moteur est accessible sur Windows et MacOS (application non signée). Le moteur est développé en C++, C# et l'interface utilise Qt. Le rendu reposer sur OpenGL 3.3. Sachant que c'est une alpha, le moteur est principalement orienté sur la création de jeux de plateforme.



Les développeurs indiquent aussi que de nombreuses fonctionnalités prévues ne sont pas présentes dans le moteur (un éditeur de niveau, un éditeur d'interface utilisateur...). Le but de cet alpha est de recevoir les premiers retours de la communauté. D'ailleurs, avec cette version, il n'est pas possible de publier un jeu (mais il est toujours possible de partager son projet).



Est-ce qu'un nouveau moteur de jeux vidéo a sa place sur le marché ?

Pensez-vous que l'approche no-code soit intéressante ?

Croyez-vous qu'il est possible de faire tout type de jeu avec une apporche no-code ?



