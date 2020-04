Le moteur 3D Unigine est maintenant proposé dans une version Community Accessible aux projets non commerciaux ou ayant un budget inférieur à 100 000 $ 0PARTAGES 3 0 Unigine est un moteur 3D principalement destiné aux professionnels. De plus, le moteur sert régulièrement de base pour des

De plus, il n'est pas possible d'utiliser la version « Community » pour des projets liés à la défense, aux jeux d'argent et au secteur de l'énergie ou de la gestion des ressources naturelles.





Il est à noter que cette version communautaire est fortement diminuée par rapport aux versions payantes (estampillées « Engineering » et « Sim »). En effet, cette nouvelle version ne peut pas activer le support d'OpenGL sous Windows, ni changer d'écran d'accueil. Il n'est pas possible non plus de l'inclure dans d'autres applications et les fonctionnalités pour les grands mondes ouverts sont aussi retirées. Toutefois, même si la plupart des fonctionnalités liées aux utilisations professionnelles du moteur ont été retiré, le moteur permet le rendu pour les casques de réalité virtuels.







