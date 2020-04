Le studio Analgesic publie le code source du jeu Anodyne 0PARTAGES Anodyne est un jeu de 2013 rappelant les jeux Zelda. Dorénavant, le code source et les ressources du jeu sont disponibles sur

Le jeu a été réalisé grâce à Adobe Air et utilise donc le langage ActionScript 3. Même si le code du jeu est disponible, vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez. En effet, la licence interdit de commercialiser un quelconque élément du jeu si celui-ci n'a pas été modifié. Aussi, vous devez posséder le jeu pour récupérer les ressources. Vous pouvez tout de même réutiliser les éléments, pour un projet non commercial, ou commercial avec un petit budget (inférieur à 100 000 $) tout en respectant les conditions précédentes et en mentionnant l'origine de ces ressources.

Bref, la licence est restrictive (le jeu n'est pas en open source) mais permet évidemment aux créateurs de protéger des abus.



