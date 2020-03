Le moteur CRYENGINE va supporter les plateformes mobiles. Une campagne bêta pour tester le support d'Android arrivera plus tard dans l'année 0PARTAGES 4 0 Le moteur de jeux vidéo CRYENGINE va prochainement offrir une version bêta disposant du support du déploiement sur Android. Pour l'occasion, Crytek a porté sa démonstration Neon Noir sur mobiles :



Annonce officielle Le moteur de jeux vidéova prochainement offrir une versiondisposant du support du déploiement sur. Pour l'occasion,a porté sa démonstration Neon Noir sur mobiles :Vous pouvez dorénavant vous inscrire au programme de bêta du moteur de jeux vidéo à cette adresse . Toutefois, le support d'Android n'est actuellement pas disponible. Il sera proposé plus tard dans l'année sans pourtant que le développeur ne donne de date précise. On remarquera sur la page de la bêta la mention d'iOS. Par conséquent, il est facile d'imaginer que le moteur sera aussi disponible pour iOS, bien que cela ne soit pas mentionné dans l'annonce.Par cette action, Crytek s'attaque à un marché où les autres moteurs de jeux vidéo ont déjà une place.