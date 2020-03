Epic Games offre des ressources pour ajouter un peu de verdure à vos projets 0PARTAGES Encore une fois, Epic Games offre de nouvelles ressources à utiliser dans leur moteur de jeux vidéos : Unreal Engine. Ici, en collaboration avec





Il ne vous reste plus qu'à les récupérer.



Project Nature, l'éditeur vous offre une collection de ressources d'arbres, d'herbes et de plantes à utiliser dans vos projets. Au total, ce sont plus de 550 modèles disponibles, un shader pour simuler le vent et un système pour ajouter une herbe dynamique qui sont maintenant disponibles et ce pour toujours.