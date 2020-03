Pour les développeurs de jeux vidéo, créer et gérer les services backend nécessaires pour permettre de jouer aux jeux en ligne est souvent une tâche difficile. Pour offrir les expériences de jeu multijoueurs que les joueurs attendent, les développeurs de jeux comptent de plus en plus sur des serveurs de jeux dédiés comme option par défaut pour connecter les joueurs. Mais héberger et faire évoluer une flotte de serveurs de jeux pour prendre en charge un jeu à l'échelle mondiale peut être difficile.C'est pourquoi Google Cloud lance Game Servers, une offre de services gérés d'Agones. Alors qu'Agones est idéal pour gérer les clusters de serveurs de jeux régionaux, Game Servers suralimente Agones pour simplifier la gestion des flottes à l'échelle mondiale de serveurs de jeux multi-clusters. Rappelons qu'Agones est une plate-forme de mise à l'échelle et d'orchestration de serveur de jeu multijoueur open source qui peut fonctionner partout où Kubernetes peut fonctionner.Ce service Cloud géré va fournir aux développeurs les services backend permettant d’exécuter les jeux directement sur le nuage de Google. Ainsi, il sera plus facile de créer, d’étendre et de gérer. « Alors qu'Agones est idéal pour gérer les clusters de serveurs de jeux régionaux, Game Servers suralimente Agones pour simplifier la gestion des flottes mondiales de serveurs de jeux multi-clusters », explique Google.Si vous exécutez déjà Agones dans des charges de travail de production, Google annonce que vous pouvez opter pour le service géré en enregistrant simplement les clusters de serveurs de jeux gérés par Agones avec la nouvelle API Game Servers. Et vous pouvez désactiver le service géré à tout moment si vous souhaitez revenir à la gestion manuelle.Actuellement en version bêta, Game Servers prend initialement en charge les clusters fonctionnant sur Google Kubernetes Engine (GKE) uniquement « et nous travaillons avec diligence sur la prise en charge hybride et multi-cloud pour la fin de cette année », explique Google.Source : Google Cloud Qu'en pensez-vous ?