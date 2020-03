Le tracker de statistique de Steam, une plateforme de distribution de contenu en ligne, de gestion des droits et de communication développée par Valve, a atteint un nouveau pic de plus de 20 millions d'utilisateurs connectés simultanément ce dimanche ( soit 20 313 476 utilisateurs vers 15h, heure de Paris).Le précédent record d'utilisateurs était de 18 801 944 en février dernier, ce qui fait un bon de près de deux millions d'utilisateurs environ présents en ligne simultanément. Cela implique aussi que les jeux les plus populaires de Steam, dont certains sont pour Valve, ont vu aussi leur nombre de joueurs simultanés augmenter.Counter-Strike, un jeu de tir à la première personne multijoueur en ligne basé sur le principe du jeu en équipe, a atteint un pic de 1 024 845 joueurs simultanément. Il est suivi de Dota 2, un jeu vidéo de type arène de bataille en ligne multijoueur, avec 701 632 utilisateurs.En troisième position, on a PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUND avec 515 050 utilisateurs. Ces trois jeux sont des jeux de édités par Valve. Cette augmentation d'utilisateurs simultanée est-elle due au coronavirus ? Difficile d'y répondre. Les avis à ce propos semble mitigés.Certains pensent que ce pic observé n'a rien de surprenant vu la situation mondiale face au coronavirus qui pousse, selon les mesures gouvernementales, les gens à rester chez eux et éviter les rassemblements publics.Pour d'autres, le coronavirus peut ne rien avoir avec cette augmentation d’utilisateurs simultanés, car les jeux vidéo restent un bon moyen de distraction pour les internautes et le précédent pic observé en début d'année ne serait pas non plus favorisé par un quelconque virus.Quoi qu'il en soit, Valve pourrait voir ce pic dépasser dans les jours à venir vu que le coronavirus prend de plus en plus d'ampleur. La quarantaine soulevée par le virus est telle qu’en Chine continentale et dans certains pays en Europe, les travailleurs ont dû abandonner les bureaux et les usines, les entreprises et certaines banques dans les régions à haut risque ont dû fermer les portes.Afin de limiter les dégâts, certaines entreprises commencent par faire appel au télétravail. Les gens travailleront de plus en plus de chez eux, et auront beaucoup plus de temps pour jouer au jeux en ligne.Source : Steam Qu'en pensez-vous ?Qu'est-ce qui explique ce pic selon vous ?