Le développeur du moteur de jeux vidéo Unreal Engine rachète Cubic Motion Une société spécialisée dans le rendu des visages 0PARTAGES 3 0 Cubic Motion se spécialise dans les solutions d'animation faciale automatisées. Même si le nom ne vous dit rien, vous avez déjà sûrement vu le résultat de leur travail. En effet, leur technologie est au cœur du rendu du visage de Senua, personnage de Hellblade, un jeu développé par Ninja Theory. Ils ont aussi été impliquées dans le dernier opus de la série God of War ainsi que Marvel's Spider Man, Apex Legends, un événement en direct pour League of Legends.... La société a participé plusieurs fois dans des conférences SIGGRAPH et GDC pour présenter leurs avancées.



L'équipe de Cubic Motion va travailler en coopération avec l'équipe de 3Lateral (une autre entreprise rachetée par Epic Games au début de l'année et spécialisée dans l'animation faciale) pour créer l'état de l'art dans le rendu de personnages virtuels. Le but est donc de créer des personnages humains convaincants au sein du moteur.







Votre opinion



Que pensez-vous des différentes acquisitions entreprises par les développeurs de moteur de jeux vidéo ? Est-ce que les produits acquis vous ont aidés ?



Source



Annonce officielle

