L'implémentation libre d'OpenGL et de Vulkan "Mesa" passe en version 20

le support d'OpenGL 4.6 avec radeonsi ;

le support de l'extension GL_ARB_gl_spirv pour radeonsi.

le support de l'extension GL_ARB_spirv_extensions pour radeonsi.

le support de l'extension GL_EXT_direct_state_access pour le profil de comp compatibility profile.

le support de l'extension VK_AMD_device_coherent_memory pour RADV.

le support de l'extension VK_AMD_mixed_attachment_samples pour RADV.

le support de l'extension VK_AMD_shader_explicit_vertex_parameter pour RADV.

le support de l'extension VK_AMD_shader_image_load_store_lod pour RADV.

le support de l'extension VK_AMD_shader_fragment_mask pour RADV.

le support de l'extension VK_EXT_subgroup_size_control pour RADV/LLVM.

le support de l'extension VK_KHR_separate_depth_stencil_layouts pour Intel, RADV.

le support de l'extension VK_KHR_shader_subgroup_extended_types pour RADV.

le support de l'extension VK_KHR_swapchain_mutable_format pour RADV.

le support de l'extension VK_KHR_shader_float_controls pour RADV/ACO.

le support de GFX6 (Southern Islands) et GFX7 (Sea Islands) support pour RADV/ACO.

le support de Wave32 pour GFX10 (Navi) et RADV/ACO.

la compilation des geometry shaders pour RADV/ACO.

le support de Vulkan 1.2 pour Intel et RADV.

le support de l'extension GL_INTEL_shader_integer_functions2 et VK_INTEL_shader_integer_functions2 pour Intel.

est une implémentation libre des spécifications de bibliothèques graphiques(jusqu'à OpenGL 4.6) et(Vulkan 1.1 et Vulkan 1.2 suivant les pilotes). Il est la pierre angulaire du support d'OpenGL sur les systèmes Linux, offrant ainsi l'interface nécessaire aux applications pour communiquer avec les pilotes de cartes graphiques.En réalité, l'équipe de développement a déjà publié la version 20.0.1, corrigeant quelques soucis avec la version 20.0.0. Comme d'habitude, les utilisateurs cherchant de la stabilité avant tout sont conseillés de rester avec la dernière version de la branche 19 (soit 19.3.1).Du côté des nouveautés, on retrouve :Évidement cette version apporte aussi plus d'une centaines de corrections.Vous pouvez télécharger cette nouvelle version sur le FTP de téléchargement officiel Utilisez-vous Mesa ? Avec quel pilote ?Trouvez-vous les performances graphique sous Linux acceptable ou en retard par rapport à Windows ?Mailing List