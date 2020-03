L'Association américaine de psychologie met en garde contre le fait de lier jeux vidéo violents et violence létale dans le monde réel Car pas assez de preuves scientifiques 0PARTAGES 5 0 Les jeux vidéo représentent une forme extraordinaire de divertissement. C’est d’ailleurs pourquoi des jeux comme Minercraft et Grand Theft Auto V se sont écoulés à plusieurs millions d’exemplaires (100 millions et 65 millions de façon respective). Les jeux vidéo mettent en scène une variété de concepts et d’expériences et pour cette raison, les chercheurs ont toujours investigué quant à savoir si l’exposition aux jeux vidéo violents peut amener des tiers à exhiber des comportements violents (voire même du type à donner la mort) dans la société. Après plus de 20 ans d’études, le débat est toujours d’actualité.



Il y a deux ans, lors d'une réunion à la Maison-Blanche avec des législateurs sur le thème de la sécurité dans le milieu scolaire, le président américain Donald Trump a estimé que les jeux vidéo violents et les films du même genre sont responsables de la violence dans le milieu scolaire. « Nous devons faire quelque chose à propos de ce que les enfants voient et la manière dont ils le voient », avait-il déclaré avant d’ajouter : « j'entends de plus en plus de gens dire que le niveau de violence sur les jeux vidéo façonne de plus en plus la pensée des jeunes gens. »



Une récente publication de l’Association américaine de psychologie va dans le même sens que Donald Trump. Elle cite un certain nombre d’études qui mettent en avant le fait qu’il y a un lien entre l’exposition de tiers aux jeux vidéo violents et le fait pour ceux-ci d’afficher des comportements violents du type insultes, menaces, coups et autres formes d’agressions verbales et physiques. En sus, les études dont il est fait mention établissent un lien entre l'utilisation des jeux et la diminution du comportement prosocial, de l'empathie et de l'engagement moral chez les enfants, ce, même si elle prévient quant à ceci qu’il n’y a pas assez de preuves scientifiques pour ce qui est des moins de 10 ans.



Sur la base de tels éléments, il n’y a qu’un pas pour lier l’exposition aux jeux vidéo et des phénomènes comme les fusillades de masse dans les écoles. C’est en tout cas ce qu’a toujours été le positionnement de Donald Trump sur la question, mais dans sa dernière publication, l’Association américaine de psychologie se veut claire : il n’y a pas assez de preuves scientifiques du lien entre exposition aux jeux vidéo violents et violence létale dans le monde réel.



« La résolution suivante ne doit pas être mal interprétée ou mal utilisée en attribuant la violence, comme les fusillades de masse, à l'utilisation de jeux vidéo violents. La violence est un problème social complexe qui découle probablement de nombreux facteurs qui méritent l'attention des chercheurs, des décideurs politiques et du public. Attribuer la violence [létale] aux jeux vidéo violents n'est pas scientifiquement fondé et détourne l'attention d'autres facteurs », insiste l’Association américaine de psychologie (APA). En fait, l’APA se veut cohérente avec une précédente résolution (publiée en 2015) dans laquelle elle indique qu’il y a un lien entre exposition aux jeux vidéo violents et augmentation de l’agressivité des joueurs.





Seulement, l’établissement du lien entre exposition aux jeux vidéo violents et violence létale dans la société découle de l’utilisation interchangeable des termes agression et violence par la presse et certaines études. D’après l’Association américaine de psychologie, c’est ce manque de précision dans la terminologie employée dans les études qui est la source de tous les débats de ces dernières années.



« Toute violence, y compris la violence létale, est une agression, mais toute agression n'est pas une violence », précise donc l’APA dans sa dernière publication. En d’autres termes, les insultes, les menaces, les coups, etc. sont des comportements non pas violents, mais agressifs que les joueurs sont susceptibles de développer.



« La recherche démontre une relation constante entre l'utilisation violente des jeux vidéo et l'augmentation des comportements agressifs, des schémas cognitifs d'agressivité et la diminution du comportement prosocial, de l'empathie et de la sensibilité à l'agression », écrit l’APA.



