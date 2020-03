Google Stadia n'offre que 28 jeux depuis son lancement. Des développeurs assurent que Google ne proposaient pas assez d'argent Pour les inciter à porter leurs jeux sur la plateforme 0PARTAGES 6 0 C’est le mardi 19 novembre que Google a annoncé le lancement de la bêta de Google Stadia, environ huit mois après l’avoir annoncé à la conférence GDC de la même année. Cette bêta du service de cloud gaming de la firme de Mountain View est disponible sur PC, sur TV, et également sur smartphone. Les premières impressions ont indiqué qu’on serait encore bien loin de la révolution annoncée par Google, mais que le service vaut le coup d’être essayé.



Google Stadia est une vitrine numérique gérée par Google où vous pouvez acheter des jeux individuels. C'est une nouvelle plateforme extrêmement ambitieuse qui vise à être le Netflix du jeu. Qu’est-ce qui rend Stadia si ambitieux ? Plutôt que de télécharger des jeux ou de les jouer sur un disque Blu-ray, Stadia diffuse des jeux où que vous soyez, comme Netflix diffuse des films et des émissions de télévision.



En clair, avec Google Stadia, vous pouvez jouer à des jeux sur les serveurs de Google depuis chez vous à partir d’appareils compatibles tels que les smartphones, tablettes, ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, téléviseurs et autres. Google a promis que les serveurs Stadia sont capables de fournir 4K, 60 images par seconde de performance, afin de vous apporter une expérience de jeux en continu.



Le service s’accompagne d’une manette que la firme a présentée lors de sa conférence. Le Stadia Controller embarque un bouton permettant de faire des captures d’écran (comme sur la Nintendo Switch par exemple) et d’enregistrer et partager des vidéos de jeux directement sur YouTube. Seul élément matériel (hardware) présenté par le géant américain, la manette profite d’une connexion Wi-Fi pour « une performance de jeu optimale « qui devrait dans les faits permettre de limiter le lag. Profitant d’un design classique, la manette n’oublie pas de disposer d’un bouton Google Assistant et d’un microphone.



Google a mis à disposition des plus impatients un pack « Founder’s Edition » en précommande, contenant un Chromecast Ultra et une manette dédiée, capable de se connecter directement aux serveurs de jeu via Wi-Fi. Le lancement est très simple puisqu’il vous suffit de configurer le Chromecast Ultra, puis d’allumer la manette pour la configurer à son tour. Le tout est très simple à faire et ne prend que quelques minutes



Il s’agit d’un tournant tellement important que le PDG de Google, Sundar Pichai, a lui-même présenté Stadia en mars 2019 lors de la conférence annuelle des développeurs de jeux à San Francisco. Cependant, quatre mois après le lancement de Stadia, le service est encore extrêmement léger sur les jeux: seulement 28 titres sont disponibles depuis cette semaine.



Google affirme que 120 autres jeux devraient faire leur apparition sur Stadia cette année, y compris quelques gros blockbusters à venir comme « DOOM Eternal » et « Cyberpunk 2077 ».





La réaction des développeurs indépendants



Mais où sont les dizaines de succès indépendants qui ont contribué à renforcer les bibliothèques de la PlayStation 4 de Sony, de la Xbox One de Microsoft et de la Switch de Nintendo ? Où sont les jeux comme « Bloodstained », « Shovel Knight », « Dead Cells » et « Untitled Goose Game », des jeux indépendants à succès qui se sont vendus à des millions d'exemplaires ? Ces types de jeux sont devenus essentiels au succès de toute nouvelle plateforme. Pourtant, sur les 28 jeux actuellement disponibles sur Stadia, quatre seulement entrent dans la catégorie indie.



« Nous avons été approchés par l'équipe Stadia », a confié un développeur indépendant de premier plan. « Habituellement, avec ce genre de choses, ils mettent sur la table une offre qui vous inciterait à aller avec eux », mais dans ce cas l'incitation « était plutôt inexistante ». « C'est la version courte de ce qui s’est passé », a affirmé le développeur pour expliquer la raison pour laquelle le jeu développé par son équipe n’avait pas de présence sur Stadia.



C'est une déclaration à laquelle ont fait écho plusieurs développeurs indépendants éminents et deux directeurs de publication. « C'est qu'il n'y a pas assez d'argent là-bas », a déclaré l'un des directeurs de publication. L'offre était apparemment « si basse qu'elle ne faisait même pas partie de la conversation ».



« L’incitatif » n'est pas uniquement financier, mais c'est la partie principale de l'équation.



« Lorsque nous examinons ces types d'accords », a déclaré un autre développeur indépendant de premier plan, « nous examinons certains paramètres, notamment ‘est-ce assez d'argent ?’ là où nous avons les ressources pour faire ce que nous voulons, ou ‘s'agit-il d'un accord d'exclusivité qui nous donne la sécurité?’ ».



Chacune des personnes qui se sont exprimées, qui ont demandé à ce que leurs propos soient anonymes en raison d'un emploi continu dans l'industrie du jeu vidéo, ont fait écho à ce sentiment en déclarant que Google n'offrait tout simplement pas assez d'argent, en plus de plusieurs autres préoccupations.



« Il y a des plateformes sur lesquelles vous voulez être parce qu'elles ont un public et que vous voulez atteindre ce public », a déclaré un développeur. « C'est ce qu'est Steam, ou c'est ce que [Nintendo] Switch est. Ils ont de grands groupes sur leurs plateformes, et vous voulez être avec ces groupes afin qu'ils puissent jouer à vos jeux ».



Mais Stadia n'a pas (encore) une grande audience, donc Google doit créer cette incitation pour les développeurs. Et les personnes qui se sont exprimées ont déclaré qu'en dehors de l'argent, il n'y avait pas beaucoup de raisons de mettre leurs jeux sur Stadia.



« Si seulement vous pouviez vous voir entrer dans une relation à long terme avec Google » a soupiré un développeur. « Mais avec l'historique de Google, je ne sais même pas s'ils vont encore travailler sur Stadia dans un an. Ce ne serait pas quelque chose qui ne pourrait pas être envisagé. Google l’a déjà fait par le passé à plusieurs reprises ».



Cette préoccupation (que Google puisse simplement abandonner Stadia à un moment donné et tuer le service, comme cela a été le cas avec de nombreux autres services au fil des ans) a été mentionnée à plusieurs reprises par d’autres développeurs.





La réaction de Google



Lorsqu'il a été contacté pour donner le commentaire de l’entreprise, le représentant de Stadia, Patrick Seybold, a déclaré: « les éditeurs et développeurs avec lesquels nous parlons régulièrement sont très favorables et souhaitent que Stadia réussisse. Il convient également de souligner que tous les éditeurs n'ont pas annoncé leurs jeux pour Stadia jusqu'à présent, et d'autres jeux continueront d'être annoncés en temps voulu ».



Il a également envoyé une liste de tous les principaux éditeurs avec lesquels Google travaille, y compris de grandes sociétés comme EA, Bethesda, Ubisoft, 2K Games et Rockstar Games.



EA a créé et publié « Madden » et « FIFA ». Bethesda a créé et publié « DOOM » et « Elder Scrolls ». Ubisoft a créé et publié « Assassin's Creed » et « Ghost Recon ». Plusieurs jeux indépendants apparaissent sur la liste des jeux à venir, dont « Superhot » et plusieurs jeux « Steamworld », mais de nombreux autres sont toujours portés disparus.



L'absence de ces jeux lors du lancement de Stadia en novembre dernier, et leur absence persistante dans les mois suivants, témoigne de l'incapacité de Google à attirer des développeurs avant leur lancement.



« Ce n'était pas seulement une question financière », a expliqué un développeur qui a décidé de ne pas faire de publication sur Stadia. « À la fin de la journée, je me demande : "pourquoi ferais-je cela? ", et il n'y avait aucune raison positive de le faire. Il n'y avait vraiment rien qui aurait pu nous pousser à franchir le pas, à part être parmi les premiers sur la plateforme ».



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de Google Stadia ?

Les craintes des développeurs de voir Google abandonner le projet s'il venait à ne pas satisfaire à ses attentes vous semblent-elles fondées ?

Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer le fait que Google n'était pas disposé à inciter suffisamment les développeurs indépendants de manière financière à participer à l'aventure Stadia ?

150 commentaires

Tu ne nous parle pas de ta ram, de ta carte mère, de savoir si ton jeu est installer sur un ssd, de savoir si tu à d'autre programme en fond, ect...



En sachant qu'il y à depuis 2018 bien mieux niveau matos. C'est compliquer de juger ainsi 2 0 Tu prend du matos datant de 2017 et 2018 pour parler des jeux en 2020.Tu ne nous parle pas de ta ram, de ta carte mère, de savoir si ton jeu est installer sur un ssd, de savoir si tu à d'autre programme en fond, ect...En sachant qu'il y à depuis 2018 bien mieux niveau matos. C'est compliquer de juger ainsi Membre expérimenté https://www.developpez.com

Stadia est donc plus à comparer à Steam et Epic avec en plus le fait de mettre à disposition des serveurs pour jouer "gratuitement" aux jeux achetés.



"gratuitement" : pas vraiment gratuit parce que ça doit être prit en compte pour le prix des jeux, et qu'on doit payer pour avoir accès a une meilleure résolution. 1 0 il semblerait qu'il y ai une erreur dans l'article : "Stadia veut être le Netflix du jeux-vidéo", Netflix fait payé un abonnement puis on a accès au catalogue, alors que dans Stadia : on paye un abonement (ou pas mais on a de moins beaux graphismes) puis on paye les jeux au prix fort.Stadia est donc plus à comparer à Steam et Epic avec en plus le fait de mettre à disposition des serveurs pour jouer "gratuitement" aux jeux achetés."gratuitement" : pas vraiment gratuit parce que ça doit être prit en compte pour le prix des jeux, et qu'on doit payer pour avoir accès a une meilleure résolution. Membre éprouvé https://www.developpez.com Envoyé par Sodium Envoyé par Visiblement tu n'es pas très au fait niveau hardware. La 2080 super est entre 10 et 15% plus rapide qu'une gtx 1080 ti. Vu que la première commence à 800€ et qu'on trouve la seconde en occase à 400, le calcul est vite fait...



Mais bref... Au delà de ça, j'ai citer beaucoup d'autre détail qui sont aussi important pour faire tourner les jeux... Si j'prend un exemple perso, j'ai tester Star Citizen avec un PC de 2015. Sa ramer comme pas possible, injouable même en graphisme bas. J'ai coller un SSD, plus aucun problème même en graphisme haut.



Alors tu peut toujours rester bloquer sur la carte graphique et le processeur... Mais ça ne validera pas ton expérience. 0 0 De tête, la GTX 1080 ti promet de faire tourner la 4k à 60fps. La RTS 2080 Ti promet de faire tourner la 4k à 75fps. C'est sur c'est que +25%, est ce que ça vaut le prix ? Bha si pour toi 60fps c'est pas suffisant la réponse est oui.Mais bref... Au delà de ça, j'ai citer beaucoup d'autre détail qui sont aussi important pour faire tourner les jeux... Si j'prend un exemple perso, j'ai tester Star Citizen avec un PC de 2015. Sa ramer comme pas possible, injouable même en graphisme bas. J'ai coller un SSD, plus aucun problème même en graphisme haut.Alors tu peut toujours rester bloquer sur la carte graphique et le processeur... Mais ça ne validera pas ton expérience. Membre habitué https://www.developpez.com 0 1 Sinon on parle du nom "Stadia"? C'est le nom d'une marque de sucrette? xD Membre extrêmement actif https://www.developpez.com Envoyé par Edrixal Envoyé par

Tu ne nous parle pas de ta ram, de ta carte mère, de savoir si ton jeu est installer sur un ssd, de savoir si tu à d'autre programme en fond, ect...



Visiblement tu n'es pas très au fait niveau hardware. La 2080 super est entre 10 et 15% plus rapide qu'une gtx 1080 ti. Vu que la première commence à 800€ et qu'on trouve la seconde en occase à 400, le calcul est vite fait...

