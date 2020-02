Corona Labs arrête son activité Le SDK de développement de jeux 2D pour mobiles passe sous licence MIT 4PARTAGES 11 0

C'est au travers d'un billet sur leur blog que l'équipe de Corona Labs a annoncé l'arrêt de leur activité. Corona Labs est une entité développant un SDK pour développer des jeux 2D à destination des plateformes mobiles. Le SDK est développé en C++, repose sur OpenGL et possède un moteur de script en LUA. Le but est de faciliter la création de jeux 2D.



Le SDK Corona était payant (abonnement) et ne permettait que de produire des applications sur iOS et Android. L'accès à chaque plateforme était payant (199 $ par an, 349 $ par an pour les deux plateformes à la fois). Mais après plusieurs changements dans leur modèle économique, l'équipe n'a pas trouvé de solution fiable. Par conséquent, Corona Labs va fermer ses portes au 1er mai 2020.



Toutefois, le SDK n'en est pas pour autant mort. Celui-ci va être mis à disposition sur Github, sous licence MIT. Aussi, certains des employés ont annoncé continuer de travailler sur le SDK durant leur temps libre. De plus, la vérification de la licence des modules ainsi que l'écran de démarrage seront retirés. Le simulateur deviendra un outil hors ligne. Le marketplace va par la même occasion être fermé.



