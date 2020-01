Créer votre propre FPS dans Unity Un nouveau livre de Raspberry Pi Press 0PARTAGES Depuis maintenant plus d'une année, la Raspberry Pi Press publie un magazine dédié aux jeux vidéo : Wireframe. Dans chaque parution, on y retrouve des interviews, des pages de présentation de jeux, des retours sur le domaine du développements des jeux vidéo mais aussi, une section expliquant, par le biais de script Python et Pygame, comment recréer les bases des jeux vidéo des années 90.

Il est à noter une autre particularité du magazine, c'est d'être disponible à la commande, mais aussi gratuitement téléchargeable.



Dorénavant, la Raspberry Pi Press propose un livre complet sur la création d'un FPS dans le moteur de jeux vidéo Unity. Pour la modique somme de 10 £, vous pouveaz acquérir cet ouvrage contenant des captures d'écran en couleur expliquant comment programmer, modéliser et concevoir un jeu vidéo de style vue à la première personne.





Comme à son habitude, la Raspberry Pi Press propose le livre en



