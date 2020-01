Joe Biden, candidat à l'élection présidentielle US de 2020, traite les créateurs de jeux vidéo de « crétins » Qui « montrent aux gens comment tuer » 0PARTAGES 7 0 Avec le temps, les jeux vidéo sont devenus très populaires dans la société et sont à présent l’un des plus grands divertissements de l’homme. Toutefois, l’on allègue aussi que les jeux vidéo peuvent donner naissance à toute sorte de fantasmes, parfois meurtriers, chez les joueurs. Une chose qui n’est pas du goût de l’ex-vice-président des États-Unis Joe Biden. Dans une interview avec le New York Times (NYT), il a exprimé son dégoût pour ce côté hostile que les jeux vidéo développent chez les joueurs et a qualifié toute l’industrie d’inconsciente.



Ancien vice-président des États-Unis et actuel candidat à l’élection présidentielle de 2020, Joe Biden n’aime pas du tout l’idée que l’industrie du jeu vidéo crée des titres dotés d’une violence inédite. Il l’a clairement fait savoir au cours de son interview accordé au NYT, utilisant le groupe de mots « petits salauds » pour désigner les développeurs de jeux. Cela sous-entend peut-être que s’il gagne les élections, Biden pourrait se munir de lois strictes pour contrer le développement de titres susceptibles d’amener les joueurs à adopter un comportement violent.



« Et vous vous souvenez peut-être de la critique que j'ai reçue pour avoir rencontré les dirigeants de la Silicon Valley, alors que j'essayais d'établir un accord avec eux pour protéger la propriété intellectuelle des artistes aux États-Unis d'Amérique. Et à un moment donné, l'un des petits malins assis autour de cette table, m'a dit qu'il était un artiste parce qu'il était capable d'inventer des jeux pour vous apprendre comment tuer des gens », a-t-il déclaré, en répondant à une question sur l’expansion du pouvoir de la Silicon Valley pendant son mandat.





Joe Biden, candidat à l’élection présidentielle US de 2020

Selon Kotaku, un blogue spécialisé dans le jeu vidéo, la réunion dont il parle pourrait être une réunion de décembre 2009 avec des sociétés de divertissement pour discuter des protections contre les violations des droits d'auteur. D'après la liste officielle des participants, la seule personne voisine de jeux vidéo à cette réunion était Michael Gallagher, alors à la tête de l'organisation qui chapeaute l'industrie du jeu, l'Entertainment Software Association (ESA). Bien que l'ESA ne fabrique pas de jeux, Gallagher défendait peut-être les droits des concepteurs de jeux en tant qu'artistes.



Cependant, d’autres choses semblent exclure cette réunion. Biden a dit que la réunion a consisté à discuter de ce que Leahy avait mis au point, une référence au sénateur Patrick Leahy du Vermont, qui a introduit la loi PROTECT IP en 2011, qui était une législation controversée pour lutter contre la violation des droits d'auteur. Les entreprises technologiques l'ont détesté, ce qui pourrait être considéré comme la “critique” mentionnée par Biden, et cela a également conduit le vice-président à organiser un mini-sommet avec les dirigeants de la Silicon Valley en janvier 2012.



Biden a déjà exprimé son dégoût pour les jeux vidéo dans le passé. En 2013, alors qu'il était encore dans sa fonction de vice-président, il a proposé une taxe supplémentaire sur les médias violents, y compris les jeux violents. Malgré de nombreuses études qui ne montrent aucun lien entre les jeux vidéo violents et les crimes violents de la vie réelle, plusieurs politiciens ont suggéré d'ajouter des taxes supplémentaires aux titres. Les jeux vidéo sont toutefois mis en accusation à chaque fusillade dans le pays. L’on se rappelle encore



En répondant aux questions, Biden a tenu des propos durs envers la technologie, apparemment poussés par sa colère envers Facebook. « Je n'ai jamais été un fan de Facebook, comme vous le savez probablement. Je n'ai jamais été un grand fan de Zuckerberg. Je pense qu'il est un vrai problème », a-t-il déclaré. Biden veut la révocation de l'une des principales lois qui définissent la manière dont le contenu d'Internet est réglementé. Il veut que la Sec. 230 disparaisse, qualifiant la technologie de « totalement irresponsable » et de « petite vermine ».



Section 230 of the Communications Decency Act ou l’article 230 de la loi américaine sur les communications (Decency Act), adoptée en 1996, est un texte législatif important aux États-Unis sur Internet. Selon lui, les dirigeants de la Silicon Valley se comportent en maîtres, ce qui ne devrait pas être le cas, et il n'y a plus de vie privée. « Non seulement nous devrions nous inquiéter de la concentration du pouvoir, mais nous devrions aussi nous inquiéter de l'absence de vie privée et du fait qu'ils soient exemptés », a-t-il déclaré.



À son niveau le plus élémentaire, la Sec. 230 établit une ligne de démarcation entre la plateforme qui héberge un contenu et le générateur du contenu qui y est hébergé. Si quelque chose est louche dans une vidéo YouTube par exemple, Google n'est pas la société qui a parlé du contenu ; c'est le créateur de la vidéo. Si l’on s’y intéresse vraiment, la loi donne une certaine immunité aux entreprises hébergeurs de contenus. Ils ont une responsabilité limitée ou presque nulle quand un contenu est identifié comme mauvais ou louche.



Selon certaines sources, la réforme de cette loi a suscité une sorte de cri de ralliement parmi l'extrême droite ces derniers mois. L'année dernière, le sénateur Josh Hawley (R-Mo.) aurait introduit une législation visant à modifier la loi, révoquant l'immunité dont bénéficient les grandes entreprises de technologie en vertu de la section 230. De même, Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre, aurait déclaré en avril dernier que l'article 230 est “un cadeau” aux entreprises technologiques. Biden pense que cette loi doit être révoquée immédiatement.



Biden n’a pas seulement du mépris pour la technologie à cause de Facebook. Il a également parlant d’autres choses. Toutefois, il est clair que le secteur technologique contribue massivement à l'économie américaine. Quatre sociétés américaines cotées en bourse ont dépassé la barre des 1000 milliards de dollars d'évaluation. Apple



Source : New York Times



