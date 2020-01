La spécification de Vulkan 1.2 est disponible : Un aperçu des nouvelles fonctionnalités de la bibliothèque bas niveau de rendu et de programmation sur GPU 5PARTAGES 6 0 Vulkan est une bibliothèque bas niveau permettant de faire des rendus graphiques et de la programmation sur GPU. La spécification définit une bibliothèque multiplateforme ayant un faible impact sur les performances (impact inférieur à celui d'utiliser OpenGL). Aussi, Vulkan permet un accès plus bas niveau aux fonctionnalités de la carte graphique.



23 extensions maintenant intégrées à la spécification (faisant qu'une implémentation compatible Vulkan 1.2 aura obligatoirement ces nouvelles fonctionnalités) ;

de meilleures performances ;

une bibliothèque plus facile à utiliser.

Plus précisément, cette nouvelle version ajoute les sémaphores chronologiques (





Déjà, Vulkan 1.2 est supporté dans les derniers pilotes des constructeurs NVIDIA (pilote Windows 221.99, pilote Linux 440.48.02), AMD (Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.2), Imagination Technologies (puces IMG A-Series), Mali (architectures Bifrost et Valhall) et Stadia. Vous pouvez aussi retrouver la



Votre opinion



Utilisez-vous Vulkan ?

Pensez-vous qu'il est toujours utile d'utiliser OpenGL ?



Source



