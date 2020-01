Terry Cavanagh a publié le code source de VVVVVV 0PARTAGES Terry Cavanagh a publié le code source de son platformer VVVVVV sur GitHub à l'occasiondes dix ans du jeu. Les ressources graphiques et les musiques ne sont pas distribuées avec le code source. Le jeu a été porté sur de nombreuses plateformes (macOS, Linux, Windows, Android, 3DS...). Le code est en C++ (pour les versions desktop) et ActionScript (pour les versions mobiles).

Grâce à cette libération, un port sur Switch a été réalisé. Le jeu est régulièrement speedrunné lors de marathon tel que l'AGDQ. C'est d'ailleurs à cette occasion que la libération du code a été annoncée. Sur son blog officiel, l'auteur donne quelques indications à propos du code source.