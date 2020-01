L'AGDQ 2020 a récolté un peu plus de 3.1 millions de dollars En faveur de la fondation contre le cancer 0PARTAGES





Avez-vous suivi l'événement ? Quels ont été les points forts du marathon ? Du 5 au 12 janvier 2020 le marathon AGDQ (Awesome Games Done Quick) a récolté 3.132.772,78 $ en faveur de la fondation contre le cancer américaine. Comme chaque année, de nombreux jeux ont été terminés par de talentueux joueurs (speedrunners) en utilisant toutes les techniques possibles pour finir les jeux le plus rapidement possible. Pour cela, les runners connaissent les jeux par coeur, mais exploitent aussi les bogues de ceux-ci.Les vidéos des jeux seront disponibles sur YouTube et sont dorénavant visualisable sur Twitch ( chaîne de l'événement ). L'événement est aussi relayé par différent pays (et commenté en direct), dont la France, l'Allemagne, le Japon, la Russie et le Brésil.On retrouvera l'événement en été, du 21 au 28 Juin 2020 (édition SGDQ) et l'année prochaine, du 3 au 10 janvier 2021.Avez-vous suivi l'événement ? Quels ont été les points forts du marathon ?