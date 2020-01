Le site 3D Buzz ferme ses portes et rend ses tutoriels gratuits 0PARTAGES 2 0 3D Buzz a été l'un des premiers sites à offrir des tutoriels vidéo pour apprendre la programmation de jeux ou la création de ressources 2D et 3D. Depuis environ vingt ans, le site fournissait des ressources payantes aux utilisateurs dont la plupart étaient liées à la création de jeux vidéo.

Aujourd'hui, ce site ferme ses portes. La société (3D Buzz, Inc) a été dissoute et à l'occasion de cet arrêt, les ressources autrefois payantes sont maintenant disponibles gratuitement



La fermeture du site a été entraînée par la mort, suite d'un cancer, d'un des piliers du site. C'est d'ailleurs l'occasion de rappeler que des joueurs exceptionnels font un marathon d'une semaine pour terminer un grand nombre de jeux afin de récolter des sous à la fondation de prévention du cancer.



En tout cas, on ne peut que reconnaître la bienfaisance de rendre les ressources disponibles gratuitement au lieu de les laisser disparaître à tout jamais.



