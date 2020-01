Electronic Arts bannit les joueurs Linux de Battlefield V FairFight, le moteur anti-triche de Battlefield V considérerait désormais DXVK comme du piratage ou de la tricherie 0PARTAGES 8 0 Certains joueurs Linux de Battlefield V ont récemment commencé à voir leurs comptes désactivés par Electronic Arts (EA), qui les accusent de tricherie. Selon les commentaires laissés par ces derniers sur les sites communautaires comme Lutris Gaming ou le forum de Battlefield lui-même, il semble que la technologie anti-triche d'EA considère DXVK (l’implémentation de DirectX basée sur Vulkan qui tente de résoudre les problèmes de compatibilité pour permettre le fonctionnement de certains jeux sur les systèmes Linux) comme une tricherie.



Battlefield est une série de jeux vidéo de tir à la première personne développée par DICE et éditée par Electronic Arts qui a débuté par le jeu Battlefield 1942 en 2002. L'opus le plus récent de la série est Battlefield V, sorti le 20 novembre 2018. Le jeu est disponible sur console et sur PC et les utilisateurs de Linux peuvent y jouer à l’aide de Wine. Cependant, ces derniers ont commencé à être bannis par FairFight, le moteur anti-triche côté serveur utilisé pour Battlefield V. FairFight considérerait désormais DXVK comme du piratage ou de la tricherie.





Voici ce qu’un joueur Linux de Battlefield V a posté récemment sur le forum Lutris Gaming : « ..., enfin après un certain temps sans pouvoir jouer à Battlefield V pour Linux, cette semaine j'utilisais lutris-4.21, je m'amusais quand mon anti-triche, FairFight, m'a fait sortir du jeu, donc j'ai été banni. Et comme je n'utilisais aucune tricherie, je pense que l'anti-triche considérait DXVK ou la couche de table qui était utilisée à l'époque comme tricherie. J’ai envoyé un email à EA ». Selon certains, cela pourrait être un problème lié FairFight.



En effet, l’outil DXVK est une couche de traduction basée sur Vulkan pour Direct3D 9/10/11 qui permet d'exécuter des applications 3D sous Linux avec Wine. En gros, la couche de compatibilité qui est utilisée pour rendre possible l'exécution de Battlefield V est détectée comme un fichier modifié par lequel vous êtes de manière potentielle en train de tricher. Ce comportement pourrait être aussi dû aux récentes mesures prises par DICE pour empêcher les tricheurs de nuire à l'expérience des autres joueurs par le piratage et qu’il a publié sur le site d’Electronic Arts.



Voici les cinq principaux axes du combat anti-triche de DICE dans Battlefield V :



la prévention : nous nous efforçons de renforcer le client PC contre les abus ;

l'amélioration de la détection de la triche ;

la recherche de techniques de dissuasion à employer parallèlement au bannissement de compte ;

l'amélioration du flux de signalement, notamment en rendant le signalement plus simple ;

l'analyse des dernières technologies de triche pour que nous puissions les contrer rapidement et efficacement.

L’un des joueurs touchés par ce bannissement dit avoir écrit un mail à EA afin de lever l'interdiction, mais EA n’a pas donné une suite favorable à sa requête. Voici la réponse de l’entreprise : « après une enquête approfondie sur votre compte et votre inquiétude, nous avons constaté que votre compte a été traité correctement et nous ne supprimerons pas cette sanction de votre compte ». Certains utilisateurs de Linux auraient connu le même problème il y a peu avec le jeu Destiny 2. Ces derniers s'attendent à ce qu’EA trouve une solution à leur problème.





Lutris Gaming a publié hier un message sur son compte Twitter qui laisse paraître une certaine frustration contre le comportement d'EA avec les interdictions permanentes : « Il a été porté à notre attention que plusieurs joueurs de Battlefield 5 ont récemment été bannis pour avoir joué sous Linux, et qu'EA a choisi de ne pas annuler ces punitions injustifiées. Pour cette raison, nous vous conseillons de ne pas jouer aux jeux multijoueurs publiés par EA dans le futur ».



