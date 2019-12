Buildbox : l'outil de création de jeux vidéo sans code est désormais proposé en version gratuite Il est disponible sur Windows et Mac 0PARTAGES 4 0 Buildbox est un outil de création de jeux vidéo dont l’objectif est de permettre aux créateurs de produire un jeu sans jamais avoir besoin de toucher au code. Pour cela, l'outil propose des ressources préconçues permettant de mettre en place des mécanismes de gameplay (par exemple, une clé qui ouvre une porte).

Si ensuite, l'utilisateur a besoin de plus de contrôle, alors Buildbox offre une solution de scripting graphique (briques à connecter, similaire au blueprint d'Unreal Engine). Finalement, pour les concepteurs avancés, il est toujours possible de créer ses propres nœuds par l'intermédiaire d'un éditeur de code (JavaScript).





Buildbox est dorénavant disponible gratuitement. Cette version possède quelques limitations : un monde unique, pas d'exportation pour PC, pas d'achat possible dans le jeu créé. Pour se débarrasser de ces limitations, il sera nécessaire d'obtenir une version Pro pour 59,99 $ par mois (499,99 $ par an).

Le logiciel est disponible pour PC (Windows) et Mac.



