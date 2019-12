Le générateur de scènes Terragen passe en version 4.4 Le moteur de rendu reposant sur le path tracing est maintenant prêt pour une utilisation en production 0PARTAGES 6 0 La version 4.4 de Terragen est une importante mise à jour du générateur de paysages développé par Planetside Software.

Le moteur de rendu reposant sur le path tracing (qui était en bêta dans la 4.3) est maintenant prêt pour une utilisation en production. Pour l'occasion, il a été fortement optimisé et offre toutes les fonctionnalités du moteur de rendu standard. Les bénéfices se voient sur les scènes ayant un éclairage complexe ou ayant beaucoup de végétations. Voici quelques exemples de différents artistes :













Le « Robust Adaptive Sampler » a lui aussi été amélioré et optimisé et devient la méthode d’échantillonnage par défaut. Il permet d'obtenir de meilleurs résultats, et ce, plus rapidement, lors d'un rendu en path tracing. Par conséquent, l'option « Defer All Shading » est aussi activée par défaut. Pour un projet existant, il faudra toutefois activer ces deux options pour obtenir les nombreuses améliorations de rendu et de performances de la version 4.4.



De plus, on notera les améliorations suivantes :

le shader pour les verres supporte maintenant le sub-surface scattering ;

amélioration du rendu de l'eau ;

amélioration de l'approximation des caustiques ;

meilleure performance pour le rendu des nuages ;

amélioration de la prévisualisation du lancer de rayon ;

amélioration du support des matériaux référencés dans les fichiers OBJ ;

amélioration des possibilités de nommage des fichiers de sortie ;

....



Le logiciel est



Votre opinion



Utilisez-vous Terragen ? Dans quels buts ?

Utilisez-vous un autre générateur de paysages ?



Source



Annonce officielle La version 4.4 deest une importante mise à jour du générateur de paysages développé parLe moteur de rendu reposant sur le path tracing (qui était en bêta dans la 4.3) est maintenant prêt pour une utilisation en production. Pour l'occasion, il a été fortement optimisé et offre toutes les fonctionnalités du moteur de rendu standard. Les bénéfices se voient sur les scènes ayant un éclairage complexe ou ayant beaucoup de végétations. Voici quelques exemples de différents artistes :Le « Robust Adaptive Sampler » a lui aussi été amélioré et optimisé et devient la méthode d’échantillonnage par défaut. Il permet d'obtenir de meilleurs résultats, et ce, plus rapidement, lors d'un rendu en path tracing. Par conséquent, l'option « Defer All Shading » est aussi activée par défaut. Pour un projet existant, il faudra toutefois activer ces deux options pour obtenir les nombreuses améliorations de rendu et de performances de la version 4.4.De plus, on notera les améliorations suivantes :Le logiciel est disponible gratuitement , mais avec limitation, pour un usage non commercial. Les différences entre les versions proposées sont expliquées sur cette page Utilisez-vous Terragen ? Dans quels buts ?Utilisez-vous un autre générateur de paysages ?