Lee Se-dol, l'ancien champion du monde du jeu de Go, prend sa retraite, Il se juge maintenant incapable de gagner contre les agents IA 0PARTAGES 3 0 Selon Lee Se-dol, AlphaGo, l’intelligence artificielle (IA) de Google DeepMind conçue pour jouer au jeu de Go, est imbattable. Lee, qui est un des meilleurs joueurs du jeu de Go, a pris sa retraite la semaine dernière. Dans une interview cette semaine, il a déclaré que sa retraite est surtout motivée par l'invincibilité des programmes IA Go, et en particulier par ses échecs répétés face à l’IA de Google DeepMind. Toutefois, cela pourrait ressembler à une surprise, car à ce jour, il reste le seul être humain à avoir remporté une partie de l'antique jeu asiatique face à AlphaGo.



C'est la fin d'une longue carrière comme joueur professionnel du jeu de Go pour le Sud-Coréen Lee Se-dol. Âgé de 36 ans, il a commencé à jouer à l'âge de 5 ans avant de devenir professionnel à l'âge de 12 ans. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de Go de l'époque moderne. En 2016, il avait affronté l’IA AlphaGo dans une série de cinq matchs d’où il est ressorti vainqueur d’un seul match. Cela dit, il a par la suite estimé que sa victoire en 2016 était liée à un « bug ». Le joueur pense aujourd’hui que ces programmes ne peuvent plus être vaincus.



« Avec les débuts de l'IA dans les jeux de Go, j'ai réalisé que je ne suis pas au sommet, même si je deviens le numéro un grâce à des efforts frénétiques », a déclaré Lee. « Même si je deviens le numéro un, il y a une entité qui ne peut pas être vaincue », a-t-il ajouté lors d'une interview accordée à l'agence Yonhap News à Séoul lundi, ajoutant qu’il présentait déjà une certaine défaite avant les matchs contre AlphaGo en 2016. Cette sensation serait due, selon lui, au fait que les travailleurs de Google DeepMind avaient l'air très confiants dès le début.





Lee Se-dol, qui a remporté 18 victoires dans des compétitions internationales et 32 victoires dans des compétitions nationales, a remis sa lettre de retraite à la Korea Baduk Association (KBA), qui supervise les professionnels du Go en Corée du Sud, le 19 novembre dernier, mettant fin à ses 24 ans de carrière légendaire. Mais avant de se retirer totalement, il a l’intention d'affronter un dernier joueur IA Go le mois prochain pour commémorer sa retraite. Lee affrontera HanDol, un programme développé par la société sud-coréenne NHN Entertainment Corp.



Développé en 2018, HanDol a déjà battu les cinq meilleurs joueurs de Go de la Corée du Sud. Il est prévu que dans le premier match Lee aura un avantage de deux pierres. Son avantage dans les matchs suivants sera déterminé par le résultat du premier match. « Même avec un avantage de deux pierres, j'ai l'impression que je vais perdre le premier match contre HanDol. Ces jours-ci, je ne suis plus les infos de Go. Je voulais jouer confortablement contre HanDol, car j'ai déjà pris ma retraite, mais je ferai de mon mieux », a-t-il déclaré.



Demis Hassabis, le cofondateur de DeepMind, a rendu hommage à Lee Se-dol. « Au nom de toute l'équipe AlphaGo de DeepMind, je voudrais féliciter Lee Se-dol pour sa décennie légendaire au sommet du jeu et lui souhaiter le meilleur pour l'avenir », a-t-il déclaré. De même, Lee n'a pas nié que sa décision de prendre sa retraite était également influencée par un conflit avec la KBA au sujet de l'utilisation des cotisations des membres. Il a quitté la KBA en mai 2016 et poursuit maintenant l'association pour le remboursement de sa cotisation.



Pour rappel, AlphaGo, construit par Google DeepMind, a remporté quatre de ses cinq matchs contre Lee en mars 2016, mais la seule victoire de Lee dans le jeu 4 reste la seule fois où un humain a battu le joueur AI. Parlant du 4e match historique du 13 mars 2016, Lee attribue sa victoire à un bogue dans le programme AlphaGo. Une version plus améliorée de l’IA a battu plusieurs grands champions lors de rencontres en ligne et en 2017 Ke Jie, le numéro un mondial de la discipline.



