Haxe passe en version 4 : un aperçu des nouveautés du langage de programmation open source Compilable vers C++, JavaScript, C#, Java, Python, Lua, PHP et Flash 0PARTAGES 17 0 Haxe est un langage de programmation, open source, haut niveau proposant un typage strict qui est par la suite cross compilé (et optimisé) vers différents langages tels que C++, JavaScript, C#, Java, Python, Lua, PHP et Flash. Haxe peut aussi bien être utilisé pour le développement de jeux vidéo comme pour le développement d'applications de bureau, d'applications mobiles et même d'applications Web. D'ailleurs, Haxe a été utilisée dans Evoland, Papers, Please, Dead Cells et Northgard.





La version 4.0.0 apporte :

// no arguments () -> Void // single argument (name:String) -> Void // multiple (also, optional) arguments (name:String, ?age:Int) -> Void // unnamed arguments (Int, String) -> Bool // mixed arguments, why not (a:Int, ?String) -> Void

une syntaxe avec l'opérateur flèche (comme en JavaScript) ; Code : Sélectionner tout 1

2

3

// no arguments () -> trace("Haxe is great!") // equivalent for `function() trace("Haxe is great!")`

le mot clé final pour les fonctions ;

un nouvel interpréteur Haxe plus rapide ;

le support Unicode sur toutes les cibles ;

les itérateurs clé-valeurs ;

le protocole de services pour les EDI ;

un successeur pour Neko, plus performant : HashLink.

La liste complète des nouveautés est



Votre opinion



Avez-vous déjà utilisé Haxe ?

Que pensez-vous d'un langage qui est recompilé vers un autre langage ?



Source



