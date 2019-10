L’action Ubisoft a lourdement chuté vendredi dernier, après l’annonce d’une révision à la baisse des profits attendus du groupe pour l’exercice actuel, le report de la sortie de trois jeux vidéo (AAA) - à savoir Gods and Monsters, Rainbow Six Quarantine et Watch Dogs Legion - et une refonte de son processus de développement.Après des lancements catastrophiques de jeux pourtant considérés comme des références dans leur catégorie respective (« The Divison 2 » et plus récemment « Ghost Recon Breakpoint ») et ces retards de livraison, Ubisoft a réévalué ses objectifs de commandes nettes — l’indicateur privilégié par la compagnie pour exprimer ses recettes incluant les revenus engagés par les joueurs, mais qui n’ont pas encore été versés. Le champion français du jeu vidéo table désormais sur 1,45 milliard d’euros de commandes nettes et 20 à 50 millions d’euros de résultat opérationnel sur l’exercice en cours, contre 2,18 milliards d’euros de commandes nettes et 480 millions d’euros de résultat opérationnel prévus précédemment.À ce propos, Yves Guillemot, le PDG du groupe a déclaré : « Nous n’avons pas su capitaliser sur le potentiel de nos deux derniers lancements AAA ». Il se veut néanmoins optimiste pour la suite des évènements, assurant que « le futur sera extraordinaire pour notre industrie et pour Ubisoft ». Pour l’exercice fiscal à venir (2020-2021) Ubisoft table sur 2,6 milliards d’euros de commandes nettes et 600 millions de résultats opérationnels. Le groupe espère que cette rallonge permettra à ses équipes de développement de tout mettre en œuvre afin de s'assurer que leurs innovations respectives sont parfaitement au point pour fournir des expériences optimales aux joueurs. Ubisoft prévoit de sortir cinq jeux AAA au cours de l'exercice 2020-21.Il serait intéressant de savoir si l’éditeur français de jeux vidéo a décidé de prolonger le processus de développement de ses titres pour sortir des produits de meilleure qualité, au lieu de titres habituels disponibles en early access dans un état déplorable, et de déterminer l’impact de cette annonce sur le rythme de travail des développeurs du groupe. Est-ce que cette rallonge pourrait être bénéfique au temps de récupération des développeurs ou, au contraire, obligera-t-elle ces derniers à compiler davantage d’heures sup pour tenir les nouveaux délais et les promesses d’Ubisoft ?Source : Publication Ubisoft (PDF)Qu’en pensez-vous ?