UK : le système de santé national vient d'ouvrir un centre de traitement pour la dépendance aux jeux vidéo Il prendra en charge les jeunes de 13 à 25 ans 5PARTAGES 7 0 L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit les troubles liés au jeu comme un ensemble de comportements persistants ou récurrents si graves qu’il a priorité sur d’autres intérêts de la vie. L'année dernière, l’institution spécialisée de l'Organisation des Nations unies (ONU) pour la santé publique a classé les troubles liés au jeu parmi les maladies mentales.



Plus tôt cette année, le National Health Service (NHS) ou système de santé national du Royaume-Uni a annoncé l’ouverture d’un centre de santé spécialisé dans le traitement des adolescents et des jeunes adultes qui ne peuvent tout simplement pas renoncer à l'habitude du jeu vidéo. Grâce à ce nouveau centre unique en son genre, les professionnels de la santé (psychiatres et psychologues clinicien) pourront prendre en charge les jeunes de 13 à 25 ans ayant une forte dépendance aux jeux vidéo comme Fortnite, Call of Duty, Candy Crush et autres.





Selon l’OMS, ce ne sont pas les cas des enfants qui passent juste un peu trop de temps devant les jeux qui sont concernés. En effet, l’organisation qui dépend directement du Conseil économique et social des Nations unies a répertorié un certain nombre de cas liés aux jeux en ligne, aux jeux hors ligne et aux jeux non spécifiés comme comportements provoquant une dépendance. Ils sont inclus dans la catégorie « troubles mentaux, comportementaux ou neurodéveloppementaux » de la Classification internationale des maladies qui en est maintenant à sa 11e édition, ou CIM- 11. Ils se caractérisent par un comportement de jeu persistant ou récurrent et se manifeste par :



un contrôle altéré du jeu (par exemple, l'apparition, la fréquence, l'intensité, la durée, la terminaison, le contexte) ; la priorité croissante accordée au jeu dans la mesure où le jeu prime sur les autres intérêts de la vie et les activités quotidiennes ; la poursuite ou l'escalade du jeu malgré les conséquences négatives.

Simon Stevens, directeur général du NHS, a déclaré : « Les entreprises de jeux sur Internet, de jeux au hasard et les réseaux sociaux ont une responsabilité à l'égard de leurs utilisateurs ainsi que de leurs actionnaires et devraient faire tout leur possible pour prévenir plutôt que de tirer profit des comportements obsessionnels ou préjudiciables. » Il a également expliqué que l'objectif du NHS est de lutter contre un problème émergent.



En raison des préoccupations croissantes concernant le temps que les enfants et les adolescents disposent pour les jeux en ligne et l'impact que cela peut avoir sur leur santé mentale, de nombreux pays développent des stratégies pour lutter contre ce problème. En Corée du Sud, le gouvernement a adopté une loi interdisant l'accès des jeux en ligne aux enfants de moins de 16 ans entre minuit et 6 heures. Claire Murdoch, directrice nationale de la santé mentale du NHS, a déclaré : « Le jeu compulsif, la dépendance aux médias sociaux et à Internet sont des problèmes qui ne vont pas disparaître quand ils joueront un rôle si essentiel dans la vie moderne.





