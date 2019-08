À l’heure actuelle, la réalité virtuelle (VR) reste surtout l’apanage de l’industrie du jeu vidéo. Malgré tout, cette technologie parvient petit à petit à séduire de nouveaux secteurs, notamment le monde du travail, grâce à son énorme potentiel. Mais, elle a encore beaucoup de mal à trouver ses marques sur Linux, alors que de nombreux périphériques VR et les visiocasques encore appelés casques HMD (ou Head-Mounted Display) prennent déjà en charge Linux. De plus, il est jusqu’à lors assez difficile, voire impossible, d’utiliser correctement un bureau Linux via cette technologie. Cependant, tout pourrait changer grâce à Xrdesktop !Xrdesktop est un logiciel qui a été mis au point pour vous permettre de travailler avec des environnements de bureau traditionnels, tels que GNOME et KDE, en VR. D’une certaine manière, il fait prendre conscience aux gestionnaires de fenêtres de l’existence de la VR. Il utilise ensuite les runtimes de la VR pour effectuer le rendu des fenêtres du bureau dans l’espace 3D. Cela permet de travailler sur votre bureau Linux en utilisant des contrôleurs VR à la place d’une souris et d’un clavier.Ce projet open source a été créé par la startup Collabora avec l'appui de l’éditeur de Steam qui soutient depuis longtemps Linux avec sa plateforme de Steam. Bien que Linux n’ait jamais été « la plateforme de jeu par excellence » et reste à la traine sur Desktop à cause de sa fragmentation , Valve le considère comme toujours comme « l’avenir du jeu », contrairement aux systèmes d’exploitation fermés qui sont, d’après le groupe, en déphasage avec l’évolution du marché du jeu vidéo. La société américaine basée à Bellevue veut que Linux remplace Windows en tant que plateforme majeure de jeu sur PC et c’est probablement l’une des raisons pour lesquelles elle redouble d’efforts afin de « mettre Linux à niveau ».Valve est fortement impliqué dans l’industrie du jeu vidéo en général et de la VR en particulier. L’an dernier, la société a officialisé Steam Play et Proton , un outil utilisé par le client Linux de Steam pour fournir la compatibilité interplateformes Windows-Linux et permettre de jouer facilement à des jeux Windows ou d’exécuter des applications 3D Windows sous Linux. Proton est construit autour d’une version personnalisée de Wine et intègre d’autres bibliothèques développées en parallèle. Cet outil est entièrement open source et offre des performances supérieures à Wine, la couche logicielle de compatibilité grâce à laquelle il est possible d’utiliser sur un environnement Linux, FreeBSD et macOS des applications Windows. Les implémentations de DirectX 11 et 12 dans Proton sont basées sur Vulkan ( DXVK et vkd3d ) et les performances dans les jeux multithreads auraient été grandement améliorées par rapport à celles de Wine. Plus récemment, l’éditeur de Steam a proposé d’apporter des modifications du noyau Linux pour rendre cette plateforme plus « game-friendly ».Xredesktop est encore en développement. Pour qu’il fonctionne de manière transparente avec le compositeur/gestionnaire de fenêtres X11/Wayland existant, vous avez besoin d’un pilote graphique spécifique et de quelques réglages avec GNOME et KDE. Toutefois, Xrdesktop n’est pas le seul projet qui cherche à combler le fossé entre la VR et le PC. Safespaces, un environnement de bureau 3D/VR dédié au serveur d’affichage Arcan, nourrit lui aussi des ambitions similaires.D’après Lubosz Sarnecki, développeur impliqué dans le projet xendesktop, « cette intégration de xrdesktop dans les gestionnaires de fenêtres permet de dupliquer les fenêtres existantes dans XR [réalité étendue] et de synthétiser les données du bureau par des actions XR. Xrdesktop peut être exécuté comme une application de scène dédiée, mais il dispose aussi d’un mode de superposition, où les fenêtres du bureau sont superposées à toute autre application VR en cours d’exécution ».Source : Collabora Que pensez-vous de Xrdesktop et des initiatives similaires ?Le contrôle d’un PC via un dispositif VR pourrait-il être une fonctionnalité qui contribuera à l’adoption rapide de la VR ?Est-ce que ce genre d’initiative pourrait aider Linux à devenir plus populaire ?