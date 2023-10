L'accord de 69 milliards de dollars pour le rachat d'Activision Blizzard, le fabricant de Call of Duty, par Microsoft a été approuvé par le Royaume-Uni

La Grande-Bretagne a finalement autorisé l'acquisition d'Activision par Microsoft plus tôt dans la journée, après avoir forcé le propriétaire de la Xbox à vendre les droits de diffusion en continu pour répondre à ses préoccupations en matière de concurrence.L'opération avait été bloquée en avril par l'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA), qui estimait qu'elle risquait de donner au géant américain de l'informatique une mainmise sur le marché naissant du "cloud gaming".Mais l'autorité de régulation a déchiré son cahier des charges en rouvrant le dossier après que Microsoft a accepté de vendre les droits de diffusion en continu des jeux d'Activision à Ubisoft Entertainment, avec des mesures correctives pour s'assurer que les conditions étaient applicables.Cet accord constitue le plus grand test de la capacité de la CMA à s'attaquer aux géants de la technologie depuis que la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne.La CMA a déclaré que le fait de "rester sur ses positions" face aux critiques des entreprises fusionnantes avait permis d'obtenir un meilleur résultat pour la concurrence, les consommateurs et la croissance économique.La CMA a déclaré que la concession de Microsoft sur le streaming avait "changé la donne", ajoutant qu'elle était la seule agence de la concurrence au monde à avoir obtenu ce résultat.", a déclaré la CMA dans un communiqué.Microsoft a annoncé l'accord au début de l'année 2022, dans le but de stimuler sa croissance dans les jeux pour consoles, mobiles, PC et cloud, afin de concurrencer des entreprises telles que Tencent et Sony, propriétaire de la PlayStation.La Commission fédérale du commerce des États-Unis s'est opposée à l'accord, mais après avoir échoué à l'empêcher, la CMA s'est retrouvée seule.La FTC se bat, mais Microsoft a déclaré qu'elle ne l'empêcherait pas de conclure l'accord.La Commission européenne a donné son feu vert en mai en acceptant les engagements de Microsoft de concéder des licences pour les jeux d'Activision, tels que "Overwatch" et "World of Warcraft", sur d'autres plates-formes.Autorité de la concurrence et des marchés du Royaume-UniQuel est votre avis sur le sujet ?