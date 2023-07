Et apporte plus de 900 améliorations

la possibilité d'avoir des fenêtres indépendantes pour l'éditeur de code. Ainsi, il est possible de profiter d'une configuration multi-écrans ;

l'ajout de variables statiques, partagées entre les instances d'une classe ;

amélioration de la fonction lookAt , permettant d'utilisant l'espace du modèle comme repère pour savoir où est le devant ;

le C# et le système d'extensions GDExtension se rapprochent du niveau de fonctionnalités du GDScript ;

l'amélioration des performances lors de l'ajout ou la suppression d'un nœud (grâce à l'utilisation d'une nouvelle fonction de hachage) ;

le moteur de rendu reposant sur Vulkan a maintenant un cache de pipeline ;

le mécanisme d'évitement pour la navigation par IA a été réécrit et fonctionne maintenant en 2D et 3D.

Quelques mois après l'impressionnante version 4.0 du moteur de jeu vidéo libre, l'équipe de développement annonce la version 4.1. Elle apporte de nombreuses améliorations, notamment du côté de la stabilité et des performances. C'est ainsi que plus de 900 tickets ont été fermés. Aussi, les développeurs visent à distribuer des versions plus régulièrement.En bref, cette nouvelle version apporte notamment :La liste complète des changements peut être consultée ici Comme toujours, vous pouvez télécharger le moteur de jeux vidéo sur la page officielle ou sur Steam