faut t-il attendre le premier patch pour être sûr d'avoir une année fonctionnelle ?

2023 démarre. Prenons une minute ou deux, entre le plat et le dessert, pour revenir sur l'année 2022. Encore une fois, nos outils préférés ont eu des mises à jour :Contrairement à l'année 2021, en 2022 les éditeurs des moteurs de jeux vidéo Unity et Unreal Engine n'ont pas enchaîné les rachats. Par contre, du côté des rachats, il est possible de mentionner la tentative de rachat d'Activision-Blizzard-King par Microsoft (pour presque 69 milliards de dollars).Mais aussi, 2022 a été marquée par le début de la guerre en Ukraine . L'autre sujet beaucoup mentionné pendant 2022 est celui du métavers Finalement, l'année dernière j'avais mentionné la « presque mort » de Stadia. Du coup, pour cette année, on peut dire que Stadia n'existe plus Pour conclure, la