Le moteur de jeux vidéo Unity est disponible en version 2020. 0PARTAGES 2 0 La version 2020.2 du moteur de jeux vidéo Unity est maintenant disponible. Cette version arrivant un peu avant les fêtes apporte :

améliorations du pipeline haute définition (HDRP) avec l'ajout d'un template dédié à ce pipeline, le support des matériaux transparents, de nouveaux modes pour déboguer les effets de lumières ;

améliorations du pipeline de rendu universel (URP) : support de l'occlusion ambiante en espace écran, un nouveau « Complex Lit Shader » réduisant la taille du binaire et améliorant les temps de chargement ;

les lightmapper GPU et CPU acceptent un plus grand nombre rebonds des rayons ;

la recherche rapide a été améliorée ;

l'interface utilisateur a été améliorée dans le hub et dans l'éditeur et du graphe de shaders ;

les performances ont été améliorées pour la recherche, les compilations ;

le passage à l'état vérifié du paquet de rigging des animation ;

le support de la cinématique inverse pour les animations 2D ;

amélioration du flux de travail pour les jeux 2D ;

le support de Samsung Adaptive Performance 2.0 (avec un projet d'exemple) ;

le support des puces Apple ;

le support stable de AR 4.0 ;

support du C#8 ;

un mode sans échec pour corriger les erreurs de compilation au démarrage de Unity ;

le support de l'analyseur Roslyn.



Vous pouvez découvrir les nouveautés dans cette vidéo officielle :







