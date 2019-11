Blender passe en version 2.81 Et reçoit d'importantes ajouts améliorant grandement l'utilisabilité 0PARTAGES 5 0 La



Dans les grandes lignes, cette version apporte :

une refonte des outils de sculpture. Le curseur s'aligne par rapport à la normale de la géométrie. Le logiciel affiche les bordures impactées par la brosse. De nouvelles brosses ont été ajoutées : La brosse "Pose" elle permet de créer une déformation du modèle suivant son armature. La brosse "Elastic Deform" permet de déformer le modèle tout en gardant le volume ;

des améliorations sur l'outil de rétopologie Poly Build rendant la déformation et la création de polygones bien plus aisée.

le support du lancer de rayon reposant sur la technologie RTX de NVIDIA dans Cycles ;

il est possible de prévisualiser les différentes passes de rendu de Cycles ;

les shaders utilisées par Eevee et Cycles ont été grandement améliorés ;

Eevee supporte maintenant les casters d'ombres et de lumières instanciées. La distance de fin des rayons du soleil est maintenant calculée automatiquement. Les volumes sont plus rapide à calculés sur les GPU modernes. Le bump mapping donne un résultat plus précis, se rapprochant ainsi des résultats pouvant être obtenus dans Cycles ;

la suppression de bruit à l'aide d'Open Image d'Intel ;

un meilleur surligneur : vous pouvez maintenant sélectionner plusieurs éléments dans la fenêtre de la hiérarchie et utiliser les touches Maj ou Ctrl pour modifier votre sélection ;

un nouveau navigateur de fichiers offrant plusieurs types de vues : une vue en liste et une vue en miniature et une barre d'outils latérale pour les options. De plus, la boite de dialogue est maintenant indépendante et plus proche des fenêtres de sélection de fichiers classiques ;

de nouvelles brosses ont été ajoutées à l'outil "Grease Pencil". Les performances et la qualité du rendu ont été améliorées.

et bien plus.



La liste complète des améliorations peut être consultées sur la page



Votre opinion



Avez-vous déjà mis à jour votre logiciel ?

Qu'espérez-vous voir dans le futur de Blender ?



Source



