La version 3.1 du moteur de jeux vidéo Xenko est disponible

Annonce officielle Le moteur de jeux vidéo Xenko, développé en C#, passe en version 3.1. Pour rappel, la version 3.0 a été publié il y a un peu plus d'un an Initialement développé par Silicon Studio (3D Dot Game Heroes, Bravely Default), le moteur est maintenant libre (licence MIT) et disponible sur GitHub Tout d'abord, il est à noter que le support de Visual Studio 2017 a été abandonné. Il faut donc utiliser Visual Studio 2019.La grande nouveauté du moteur est qu'il a été décomposé en paquets NuGet . Dès la première version, Xenko était disponible au travers de NuGet, mais en un seul et unique paquet contenant l'intégralité du moteur. Il est maintenant possible de créer un projet ne référençant que les mobules de Xenko nécessaire à celui-ci et ainsi réduire la taille de votre projet. À terme, cela devrait permettre d'avoir des plugins dans le moteur.De plus, la plus grande partie du moteur supporte le standard .NET faisant que les jeux Xenko peuvent s'exécuter sur Windows et Linux.Une section tutoriels est apparue dans la documentation. Les premiers chapitres enseignent les bases du langage C#. Les exemples offerts dans les tutoriels sont disponibles lors de la création d'un nouveau projet Xenko.Finalement, le moteur physique (reposant sur BulletSharp) a été mis à jour et devrait être plus simple à mettre à jour.